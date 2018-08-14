Нужна анимированная заставка с лого, для канала на youtube.
Нужен дизайн допстраницы к уже имеющемуся сайту
Нужен дизайн допа к уже имеющемуся сайту
Требование: в стилистике основного сайта
На выходе - PSD
Во вложении - ТЗ со ссылками (перед заявкой настоятельно прошу ознакомиться, оно небольшое по объему, несколько строчек)
Студии не рассматриваю
Оплата ВМ, Приват, Киви, Сбер, ЯД
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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