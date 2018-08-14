Нужен дизайн допстраницы к уже имеющемуся сайту

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Завершен22 заявки348 просмотров

Нужен дизайн допа к уже имеющемуся сайту

Требование: в стилистике основного сайта 

На выходе - PSD

Во вложении - ТЗ со ссылками (перед заявкой настоятельно прошу ознакомиться, оно небольшое по объему, несколько строчек)

Студии не рассматриваю

Оплата ВМ, Приват, Киви, Сбер, ЯД

7 лет назад
yares
49 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

iLnur_
Ильнур 
32 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$2
2 дня
Ильнур - несомненно профи. Ему не надо объяснять мелочей. Интуиция. Это либо есть у дизайнера, либо нет. У Ильнура есть. Постоянно на связи, сделал всё шустро и на высоком уровне. Весьма доволен сотрудничеством. Рекомендую!
Сергей относится к тому типу заказчиков которые понимают что им нужно. Задача поставлена точно. Оплата сразу после сдачи. Рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

iLnur_
Ильнур 
32 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад