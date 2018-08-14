Нужен дизайн допстраницы к уже имеющемуся сайту

Ильнур - несомненно профи. Ему не надо объяснять мелочей. Интуиция. Это либо есть у дизайнера, либо нет. У Ильнура есть. Постоянно на связи, сделал всё шустро и на высоком уровне. Весьма доволен сотрудничеством. Рекомендую!