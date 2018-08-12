надо заменить фоновую картинку в шапке
Нарисовать макет email-рассылки с иллюстрацией
Необходимо создать макет небольшой рассылки + отрисовать к нему иллюстрацию.
Иллюстрация нужна в таком стиле: http://prntscr.com/ki08ou
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