Здравствуйте! Для сайта концертного агентства необходимо добавить несколько новых блоков, от вас нужны макеты. Подробное ТЗ смотрите во вложении. Требования к исполнителю: - наличие портфолио и отзывов на сайте ...
Сделать редизайн страницы сайта
Есть сайт
нужно сделать редизайн его страницы
если все устроит закажу редизайн всего сайта
оплата 2500 рублей
оплата по факту
Заявки фрилансеров
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