Создать дизайн рассылки и сверстать в сервисе SendPulse

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки150 просмотров

Нужно создать дизайн рассылки и сверстать в сервисе сендпульс. Т

Только с опытом работы в сервисе.

ТЗ во вложении.

7 лет назад
guest_15300898293853
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров