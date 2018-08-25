Здравствуйте. Мы - хостинговая компания 2by2host, занимаемся хостингом и веб-разработкой. В данный момент нуждаемся в UX/UI специалисте на полный день или на несколько часов в день на проект по созданию и улучшению ...
Нужен адаптивный дизайн продающего лендинга
Ищем хорошего дизайнера , который сможет нарисовать продающий лендинг . Нужен простой , лаконичный с адаптивом под все устройства. Тема - душевые кабины .
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