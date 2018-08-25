Нужен адаптивный дизайн продающего лендинга

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Завершен51 заявка382 просмотра

Ищем хорошего дизайнера , который сможет нарисовать продающий лендинг . Нужен простой , лаконичный с адаптивом под все устройства. Тема - душевые кабины .

7 лет назад
izumovn
Никита 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

onoprienko
Максим 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$150
5 дней
Хороший исполнитель. Нарисовал хороший дизайн лендинга , все правки делал . Почти уложились в срок , из-за непредвиденных правок немного затянулся процесс . Но был отзывчый . Каждую мелочь исправлял . Советую Максима
Благодарю Никиту за предоставленный мне проект! Отличный заказчик, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!!!

Заявки фрилансеров

onoprienko
Максим 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад