UX/UI специалист для системы заказов

Здравствуйте. Мы - хостинговая компания 2by2host, занимаемся хостингом и веб-разработкой.

В данный момент нуждаемся в UX/UI специалисте на полный день или на несколько часов в день на проект по созданию и улучшению интерфейса системы заказов.

Работа будет вестись над бэкендом системы, в рамках готового дизайна. От вас потребуется умение располагать элементы системы оптимальным способом и дорабатывать их. Для этого необходимо наличие у вас навыков создания качественной вёрстки (CSS + JavaScript), способность видеть систему глазами пользователей, имеющих различные роли, и чувство вкуса. Нам так же важен уровень вашего английского, т.к. общение будет с англоязычными сотрудниками. Желателен опыт работы с React и Git.

График гибкий, всё обсуждается. Нужен выходной - нет проблем, если сообщаете об этом заранее.

Оплата прямыми банковскими переводами либо PayPal либо Payoneer. WM и Яндекс не используем.

Ваше резюме и комментарии по вакансии, пожелания к оплате (месячной или часовой), и примеры работ отправляйте пожалуйста на

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