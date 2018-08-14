Подложка для сайта детских товаров

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок226 просмотров

Необходимо нарисовать подложку для сайта детских товаров: около 8 элементов (игрушки, самокаты, велосипеды и т.д. + три надписи из двух слов) в подобном стиле - https://familytech.ru/ только с более крупными элементами.

7 лет назад
Petrovski34
Сергей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

crus94
31 год
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
7 лет назад
$20
1 день
Всё выполнено быстро и качественно! Рекомендую!
Отличный заказчик! Моментальная оплата, быстрое утверждение. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

crus94
31 год
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
7 лет назад