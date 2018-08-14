Подложка для сайта детских товаров

Есть студия по производству дизайнерской мебели, в основном работаем под заказ, но также реализуем уже готовые изделия. Сейчас сделана промо-страница: https://goo.gl/3hzR9t Требуется в похожей стилистике (минимализм на белом фоне) сделать несколько дизайн ...