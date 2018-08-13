Разработка брендбука

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт18 заявок209 просмотров

Привет!Нужен дизайнер для интернет магазина детских игрушек.

Ищу человека, который любит свое дело!

Расскажу поподробнее)))

Проект - стартап...

необходимо придумать:

1) Название и лозунг/слоган

2) Логотип

3) Продумать фирменный стиль и подобрать шрифты

4) Придумать интересного героя к данной консепции

5) Подобрать цвета для будущего сайта

ЦЕНА - ДОГОВОРНАЯ

Ну что, готов креативить вместе с нами? тогда погнали к детальному обсуждению!

7 лет назад
danceland
Алена 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров