Дизайн для группы ВК

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Закрыт16 заявок197 просмотров

Здравствуйте.

Нужна обложка,меню,баннер,аватар. В общем все под ключ.

Нужен не шаблон, а авторская работа. Прикладывайте, пожалуйста, примеры своих работ.

Интересует цена - срок.

7 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров