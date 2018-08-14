Помощь в дизайне и структуре сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок140 просмотров

Василий добрый день, мы небольшая веб-студия в Калуге. Специализируемся на продвижении сайтов. Поняли, что продвижение сайтов максимально эффективно с конверсионным дизайном. По этому ищем дизайнера, у которого есть способности делать такие сайты.

Хотели поработать с вами. Как у вас со временем?

7 лет назад
topintent
Олег 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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