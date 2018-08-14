Дизайн + верстка посадочной страницы

Нужно сделать посадочную страницу

тематика оформление визы во Францию

вот пример что нравится https://goo.gl/xYNhV4

вот страница которую будем "обновлять", отсюда нужно взять текста и стилистику (цвета и лого) https://goo.gl/1fKvjU

интересует только дизайн + адаптивная верстка под ключ

по дизайн требования - чтобы было в стиле действующего сайта https://goo.gl/1fKvjU

по верстке - зеленая зона скорости работы по google PageSpeed Insights, мобильная версия должна быть удобная и продуманная. Без CMS

от вас цена и сроки