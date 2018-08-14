Дизайнер для лендинга

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт25 заявок223 просмотра

Требуется сделать дизайн одностраничного сайта (лендинга), трототип имеется.

"ШКАФЫ КУПЕ НА ЗАКАЗ"

Сроки 15.08 до 12.00 по мск.

Работа ранее с изготовителями корпусной мебели приветствуется.

При отписке на проект прикрепите, пожалуйста, примеры Ваших работ.

Подробности обсуждаются с кандидатами.

Работу принимаем в формате .PSD

7 лет назад
Parfenon2016
Александр 
54 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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