Дизайн для посадочной страницы

Сделать дизайн в psd или корале, не важно, главное слоями. Главная(посадочная) на одну страницу, 5-6 блоков. Точное ТЗ кандидату. Полностью произвольный макет. Тема - реклама в сети, контекст, таргет , с описанием работ и не большим портфолио. С дальнейшим добавлением меню в топе. Меню на 4-5 кнопок. За особо вычурным дизайном не гонюсь. Все просто и эстетично, максимально информативно, без заумных текстов.

Если нужно, скину адреса сайтов нравятся/не нравятся