Дизайн сайта (Создание сайта)

Добырый день!

Нам необходимо создать сайт. Сайт должен выполнять следующую роль - он должен привлекать людей, которые хотят продать свою недвижимость.

Нужно создать сайт который, занимается инвестицией в недвижимость такую как (многосемейные дома, квартиры, объекты коммерческой недвижимости). Сайт будет на немецком языке.

Тексты для сайта мы предоставим.

Возможно ли сделать предложения по дизайну сайта? Просьба соориентировать касательно сроков и стоимости и направить свои идей.