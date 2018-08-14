Для существующего дизайна реализовать несколько новых страниц

$185
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт17 заявок331 просмотр

Есть разработанный дизайн сайта. Не хватает ряд страниц и форм. 

Детали по ссылке в ТЗ

https://docs.google.com/document/d/1IUeKTsObncXUjoNgIS1dsgL3oHncow5I-l8Q8ykNnIg/edit?usp=sharing

Задача дизайнера их доработать. На выходе получаем полностью готовый дизайн сайт. 

7 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
7 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн лендинга

    Нужен дизайн одностроничного сайта - одноэкранник.   Производим металлические корпуса  1. ТЗ предоставлю 2. Нужно 7 слайдеров по разным направления производства этих корпусов  3.  На слайдере - ...

    Дизайн сайтов52 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн сайта в виде инфографики

    Нужно создать дизайн сайте для Колл-центра в виде инфографики на которой изображен весь процес работы с клиентом и наше работа как самим клиентом так и работа с его клиентами. Должна быть реализована цепочка: ВНИМАНИЕ ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн сайта (Создание сайта)

    Добырый день! Нам необходимо создать сайт. Сайт должен выполнять следующую роль - он должен привлекать людей, которые хотят продать свою недвижимость. Нужно создать сайт который,  занимается инвестицией в недвижимость такую как (многосемейные дома, ...

    Дизайн сайтов46 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать лендинг на WordPress

    Ищем специалиста, который создаст макеты страниц сайта по брифу, а затем реализует данный дизайн на конструкторе.  Ссылка на бриф: http://store.diadar.ru:8888/owncloud/s/fAvvHTsuabj69bu/download  Пароль: 123  Работу необходимо выполнить в 3 этапа: ...

    WordPress
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется сделать дизайн и верстку.

    Добрый день! оплачиваемое тестовое задание: есть текст (прикреплен) надо сделать красивый дизайн и верстку Требуется на длительный срок дизайнер-верстальщик. В первую очередь хороший дизайнер, а ...

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно сделать по-другому первый экран сайта (без шапки)

    На сайте есть первый экран. Нужно изменить все, что ниже зеленой полосы, отделяющей верхнее меню и шапку сайта от контента ниже. Меняем только контент и смотрим, чтобы по высоте новый контент был не больше того, ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн + верстка посадочной страницы

    Нужно сделать посадочную страницу тематика оформление визы во Францию вот пример что нравится https://goo.gl/xYNhV4 вот страница которую будем "обновлять", отсюда нужно взять текста и стилистику (цвета и лого) https://goo.gl/1fKvjU интересует только ...

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    7 лет назад