"Вписать" текстовый таймер окончания скидки в дизайн сайта

Приветствую

Есть сайт интернет магазина.

Над кнопкой "добавить в корзину" размещен таймер с обратным отсчетом в виде текста - "скидка действует еще _2_ часа _22_ минуты _13_ секунд"

Находится текст он в DIV-e. Нужно "переделать" этот div - добавить стили, что бы таймер красиво вписался в дизайн сайта (подобрать шрифт, размер, цвета, выделить цифры в рамочки, возможно). Примерно вот так https://d.pr/i/AKiTuw

Это всё нужно "на вчера", так что результат желателен в течении пары часов.

Оплата через вебмани (WMZ)

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