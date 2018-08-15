Оценка стоимости дизайна сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт36 заявок335 просмотров

Доброго времени суток!

Нравится дизайн сайта http://kcsp27.ru/.Хочу продумать, как бы сделать похожий, но прежде чем думать над изменениями,

хочу понять, как долго и дорого выйдет такой дизайн.

Задача:

Оцените, пожалуйста, стоимость разработки аналогичного дизайна, как на сайте: http://kcsp27.ru/.

Также можете указать стоимость верстки(если занимаетесь) и адаптивного дизайна(и верстки).

И сроки работы. Желательно, по страницам.

 

7 лет назад
SellerWA
Лилия 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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