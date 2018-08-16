Требуется разработчик сайта! Необходимо разработать лендинг пейдж с глянцевым стилем , отфотошопить , отРетуШировАть (все фото материалы) + Анимация заглавных текстов и фото рисунков обязательно. ( пожалуйста, зпишите этот пункт -отдельно в блокнот ...
Нужен небольшой лендинг
Сделать лендинг с установленным дизайном （картинка прилагается）. PSD нет, есть только картинка, по которой надо нарисовать PSD. Референс - это вот: http://molodost.pro/refinance/l1426/ Далее - нужно посадить все на ВордПресс и разместить на хостинг, что я укажу. Сроки небольшие. Оплата - после исполнения проекта.
Заявки фрилансеров
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