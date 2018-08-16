Требуется разработчик сайта! Необходимо разработать лендинг пейдж с глянцевым стилем , отфотошопить , отРетуШировАть (все фото материалы) + Анимация заглавных текстов и фото рисунков обязательно. ( пожалуйста, зпишите этот пункт -отдельно в блокнот ...
Разработка дизайна веб-портала по Спортивной борьбе
Ищем веб-дизайнера для подготовки макетов дизайна веб-портала по тематике - Спортивная борьба.
На данный момент идет работа над концепцией портала, есть макеты 4х страниц с основными элементами. Необходимо разработать уникальный лаконичный дизайн портала с целью его последующего использования для верстки.
Если исполнитель готов подготовить не только сам дизайн, но и верстку - мы готовы к такому сотрудничеству.
К сожалению, не получается прикрепить макеты к странице, по-этому желающих получить данный заказ, просьба прислать электронную почту или skype аккаунт, куда можно отправить скрины. Также, присылайте, пожалуйста, ссылки на ваши готовые работы.
На выходе должны быть готовые макеты сайта в PSD файлах, удобно разбитых по слоям для дальнейшего использования для верстки.
Из основных элементов, над которыми предстоит работать:
1. Фотогаллерея
2. Видеогаллерея
3. Карта спортивных клубов (google maps + список клубов)
4. Список прошедших и предстоящих соревнований
5. Профиль клуба/команды (страница клуба)
6. Профиль спортсмена
7. Страница турнира (информация, участники, поединки, результаты, фото-видео материалы)
8. Страница рейтинга (рейтинговая таблица)
Мы ищем лаконичный, простой в использовании дизайн, без излишних тяжелых элементов, затрудняющих использование портала.
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