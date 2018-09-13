Есть блог, содержащий подобній публикации http://tomart-gallery.ru/video/2011075946-muhomor-krasnyy/ Нужно переделать на более современный дизайн
Разработка дизайна сайта (лэйдинг)
Требуются услуги специалиста веб-дизайнера.
Необходимо для организации, которая занимается составлением строительных смет разработать дизайн одностраничного сайта.
Есть логотип и фирменный бланк, по подобному стилю необходимо изобразить вэб-сайт.
Логотип, фирменный бланк, текста для заполнения странички предоставляется заказчиком.
Убедительная просьба свои предложения указывать со стоимостью услуг по данному заказу.
Предложения без ценовой стоимости рассматриваться не будут.
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