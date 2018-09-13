Разработка дизайна сайта (лэйдинг)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен57 заявок418 просмотров

Требуются услуги специалиста веб-дизайнера.

Необходимо для организации, которая занимается составлением строительных смет разработать дизайн одностраничного сайта.

Есть логотип и фирменный бланк, по подобному стилю необходимо изобразить вэб-сайт.

Логотип, фирменный бланк, текста для заполнения странички предоставляется заказчиком.

Убедительная просьба свои предложения указывать со стоимостью услуг по данному заказу. 

Предложения без ценовой стоимости рассматриваться не будут. 

7 лет назад
golubnichiy
36 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Allegory
38 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$150
6 дней
Работа с Александром была успешно завершена. Александр в процессе работы выслушал и принял все исходные данные для дизайна сайта. По мере необходимости внес свои коррективы, при этом согласовав их. Проблем с обраной связью не было. Рад сотрудничеству, и успехов в творческих процессах.
Благодарю за сотрудничество! Работа прошла без проблем, все оплаты в срок, задача хорошо сформулирована, быстрая реакция на все вопросы и уточнения. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Allegory
38 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад

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