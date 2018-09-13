Разработка дизайна сайта (лэйдинг)

Работа с Александром была успешно завершена. Александр в процессе работы выслушал и принял все исходные данные для дизайна сайта. По мере необходимости внес свои коррективы, при этом согласовав их. Проблем с обраной связью не было. Рад сотрудничеству, и успехов в творческих процессах.