Сохранить вектор в нужном формате.

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Завершен1 заявка165 просмотров

1) Есть иллюстрация "Снежинки" в ai/eps формате. Мне необходимо, чтобы вы мне пересохранили только белые снежинки в png и svg формате.

2) Есть png картинка простая, что-то вроде снежной горы. Она мне нужна в svg формате.

Оплата только на PayPal. Пишите цену и сроки. Картинки прикреплены отдельным файлом.

8 лет назад
Rey25
34 года
11 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

jampa0
Артем 
34 года
9 лет в сервисе
Был
12 дней назад
8 лет назад
$6
1 день
Отличный исполнитель. Выполнил работу быстро и качественно. Рекомендую.
Грамотное тз, быстрая оплата. Спасибо за заказ!

Заявки фрилансеров

jampa0
Артем 
34 года
9 лет в сервисе
Был
12 дней назад
8 лет назад