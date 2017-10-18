Сохранить вектор в нужном формате.

1) Есть иллюстрация "Снежинки" в ai/eps формате. Мне необходимо, чтобы вы мне пересохранили только белые снежинки в png и svg формате.

2) Есть png картинка простая, что-то вроде снежной горы. Она мне нужна в svg формате.

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