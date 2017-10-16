Нарисовать иллюстрации, как в примере

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт14 заявок762 просмотра

Здравствуйте. Нужно нарисовать 165 картинок по заданию специального сюжета каждая. Пример рисунка, как на скрине. Для примера, чтоб вас утвердить, нарисуйте картинку с этого фото где девушка делает другой маникюр. 

Все рисунки на социальную тему для благотворительного проекта, бюджет скромный.  Максимум 10р за 1 картинку. Фото референсы с которого нужно делать обводки или срисовки находите сами или мы вам предоставим. 

От продаж буклета с использованием рисунков вам будет процент! Пишите.

6 лет назад
milyana
Лана 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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