Нарисовать иллюстрации, как в примере

Здравствуйте. Нужно нарисовать 165 картинок по заданию специального сюжета каждая. Пример рисунка, как на скрине. Для примера, чтоб вас утвердить, нарисуйте картинку с этого фото где девушка делает другой маникюр.

Все рисунки на социальную тему для благотворительного проекта, бюджет скромный. Максимум 10р за 1 картинку. Фото референсы с которого нужно делать обводки или срисовки находите сами или мы вам предоставим.

От продаж буклета с использованием рисунков вам будет процент! Пишите.