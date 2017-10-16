Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Требуется доработать векторную карту супермаркета, а именно: визуально выделить прилавки, зоны покупок и собственно территорию. Также добавить небольшой объем стеллажам (пример на скриншоте #1). Вектор карты имеется, рисовать планировку ...
Нарисовать иллюстрации, как в примере
Здравствуйте. Нужно нарисовать 165 картинок по заданию специального сюжета каждая. Пример рисунка, как на скрине. Для примера, чтоб вас утвердить, нарисуйте картинку с этого фото где девушка делает другой маникюр.
Все рисунки на социальную тему для благотворительного проекта, бюджет скромный. Максимум 10р за 1 картинку. Фото референсы с которого нужно делать обводки или срисовки находите сами или мы вам предоставим.
От продаж буклета с использованием рисунков вам будет процент! Пишите.
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