Миньйоны

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Закрыт9 заявок296 просмотров

Всім привіт. Потрібно розфарбувати дерев'яні іграшки міньйони.Краски акрілові. Комплект складається з 3 позицій. Висота/ ширина 1: 14/7 , 2: 10/6 , 3: 8/5. Робота передбачена на постійних замовленнях цих іграшок. Є також варіанти і інших іграшок які потрібно буде розфарбовувати.

Ось заготовка №2

8 лет назад
VoloshchenkoP
42 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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