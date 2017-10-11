Отрисовать сложную картинку в векторе

Добрый день. Для запуска проекта на краудфандинге нам нужно несколько иллюстраций, выполненных от руки в стиле фантастических концептов. Но не оторванных от реальности. Примеры того стиля, который хочется: https://cdna.artstation.com/p/assets/images/images/004/204/902/large/ewa-labak-ewa5.jpg?1481307431 ...