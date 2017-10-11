Отрисовать сложную картинку в векторе

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Закрыт6 заявок189 просмотров

Есть макет с средним качеством.

Надо набрать текст и нарисовать картинки которые на макете.

На выходе векторный редактируемый файл.

Без предоплаты.

Оплата яд или сбер.

8 лет назад
Eva_Golyb
Ева 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад

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