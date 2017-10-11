Создать новогоднюю открытку формата gif

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Закрыт22 заявки371 просмотр

Нашей компании требуется создать новогоднюю открытку, которую бы мы смогли вставлять в тело письма при общении с нашими партнерами. Компания занимается продажей оборудования для автоматизации производства. Пожелания: 

- мешок деда Мороза или шляпа цилиндр ( лучше мешок) 

- из мешка должны вылетать электронные компоненты, оборудование. 

Например, конденсаторы, энкодеры, устройства плавного пуска, реле защиты, АЗУ, барьер безопасности, датчик магнитного поля, температурный датчик, кабельная продукция, маршрутизатор, частотные преобразователи, инверторы и т.д. 

- фон по вашему выбору 

- елка красивая с мигающими огоньками (без красной звезды) 

- на заднем плане камин с горящим огнем и носками для подарков 

Получатели открыток из разных стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, в связи с этим хочется, чтобы она была нейтральной.

8 лет назад
egricik
40 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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