Создать новогоднюю открытку формата gif

Нашей компании требуется создать новогоднюю открытку, которую бы мы смогли вставлять в тело письма при общении с нашими партнерами. Компания занимается продажей оборудования для автоматизации производства. Пожелания:

- мешок деда Мороза или шляпа цилиндр ( лучше мешок)

- из мешка должны вылетать электронные компоненты, оборудование.

Например, конденсаторы, энкодеры, устройства плавного пуска, реле защиты, АЗУ, барьер безопасности, датчик магнитного поля, температурный датчик, кабельная продукция, маршрутизатор, частотные преобразователи, инверторы и т.д.

- фон по вашему выбору

- елка красивая с мигающими огоньками (без красной звезды)

- на заднем плане камин с горящим огнем и носками для подарков

Получатели открыток из разных стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, в связи с этим хочется, чтобы она была нейтральной.