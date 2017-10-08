Концептуальные эскизы для проекта по квадрокоптерам на Краудфандинг

Добрый день.

Для запуска проекта на краудфандинге нам нужно несколько иллюстраций, выполненных от руки в стиле фантастических концептов. Но не оторванных от реальности. Примеры того стиля, который хочется:

https://cdna.artstation.com/p/assets/images/images/004/204/902/large/ewa-labak-ewa5.jpg?1481307431

http://4.bp.blogspot.com/-5IZzi-zy2LE/UsnNr1y1hFI/AAAAAAAABTg/uKBHusrnlas/s1600/alpha_design_07.jpg

Нужно

1) Концепт квадрокоптера. Он должен быть небольшим, сантиметров 30 в длину, иметь плавные линии, камеру. Отличительная особенность - тонкая маленькая антенна (не спутниковая), торчащая вверх. Если эскиз цветной - цвет корпуса квадрокоптера - зеленый, салатовый.

2) Посадочно-зарядный док для квадрокоптера. Место, куда он может приземляться и заряжаться через беспроводную зарядку. Подумать над выравнивающим механизмом, располагающим его ровно по центру. Небольшой, максимум - в два раза больше самого дрона. Тоже с антеной, тоже чуть побольше. На рисунке отобразить вместе - док и квадрокоптер на нем, удерживаемый выравнивающим устройством (например - выдвигающимися штырьками, толкающими коптер к центру).

3) Земной шар с множеством точек на нём. Две точки выделить отдельно и провести над ними пунктирную дугу. Над одним местом изобразить картинку в картинке: голову пользователя в очках виртуальной реальности, над другим - квадрокоптер в каком нибудь кусочке пейзажа гор или города.

4) Изобразить двух людей разного пола - одного с очками виртуальной реальности и телефоном в двух руках, другого - рядом с пустой посадочной станцией из пункта 2). Между ними на рисунке должно быть расстояние в одну треть холста. Одежда обоих - простая, кэжуал.

Бюджет и сроки предлагайте. Сотрудничество с перспективой долгосрочного. Все подробности в скайп\телеграм.