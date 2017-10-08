Приветствую! Имеется схема яхты, [fullsize] на ее основе необходимо отрисовать схему в более презентабельном виде! Например (идеально было бы) так ну или хотя бы вот так. Оставляйте пожалуйста свое портфолио ...
Концептуальные эскизы для проекта по квадрокоптерам на Краудфандинг
Добрый день.
Для запуска проекта на краудфандинге нам нужно несколько иллюстраций, выполненных от руки в стиле фантастических концептов. Но не оторванных от реальности. Примеры того стиля, который хочется:
https://cdna.artstation.com/p/assets/images/images/004/204/902/large/ewa-labak-ewa5.jpg?1481307431
http://4.bp.blogspot.com/-5IZzi-zy2LE/UsnNr1y1hFI/AAAAAAAABTg/uKBHusrnlas/s1600/alpha_design_07.jpg
Нужно
1) Концепт квадрокоптера. Он должен быть небольшим, сантиметров 30 в длину, иметь плавные линии, камеру. Отличительная особенность - тонкая маленькая антенна (не спутниковая), торчащая вверх. Если эскиз цветной - цвет корпуса квадрокоптера - зеленый, салатовый.
2) Посадочно-зарядный док для квадрокоптера. Место, куда он может приземляться и заряжаться через беспроводную зарядку. Подумать над выравнивающим механизмом, располагающим его ровно по центру. Небольшой, максимум - в два раза больше самого дрона. Тоже с антеной, тоже чуть побольше. На рисунке отобразить вместе - док и квадрокоптер на нем, удерживаемый выравнивающим устройством (например - выдвигающимися штырьками, толкающими коптер к центру).
3) Земной шар с множеством точек на нём. Две точки выделить отдельно и провести над ними пунктирную дугу. Над одним местом изобразить картинку в картинке: голову пользователя в очках виртуальной реальности, над другим - квадрокоптер в каком нибудь кусочке пейзажа гор или города.
4) Изобразить двух людей разного пола - одного с очками виртуальной реальности и телефоном в двух руках, другого - рядом с пустой посадочной станцией из пункта 2). Между ними на рисунке должно быть расстояние в одну треть холста. Одежда обоих - простая, кэжуал.
Бюджет и сроки предлагайте. Сотрудничество с перспективой долгосрочного. Все подробности в скайп\телеграм.
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