Серия рисунков для сайта

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Завершен14 заявок305 просмотров

Сайт по грузоперевозкам. 

Стиль рисунков http://joxi.ru/v29Lv1QS3DRO1m 

Серия рисунков, выполненных в таком стиле:

1. Человечек держит в руке букву О

2.  Грузовая машинка типа "Газели"

3. Два человечка - грузчика

4. Дачный домик - для услуги "дачный переезд"

5.  Городской дом - для услуги "квартирный переезд"

5. Стол и компьютер - для офисного переезда

6.  Диван и торшер - перевозка мебели

7.  Тележка из супермаркета - услуга доставки из магазинов

Примерный максимальный размер 150х150рх

От вас примерная стоимость.

8 лет назад
TerraZet
Анна 
42 года
15 лет в сервисе
Была
месяц назад

Выбранный исполнитель

bockko
53 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$35
3 дня
Очень интересные рисунки получились! Большое спасибо за терпение!!!
Анна замечательный заказчик. Всегда на связи,моментальная оплата.Работать с ней одно удовольствие!Рекомендую!

Заявки фрилансеров

bockko
53 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад