Приветствую! Имеется схема яхты, [fullsize] на ее основе необходимо отрисовать схему в более презентабельном виде! Например (идеально было бы) так ну или хотя бы вот так. Оставляйте пожалуйста свое портфолио ...
Серия рисунков для сайта
Сайт по грузоперевозкам.
Стиль рисунков http://joxi.ru/v29Lv1QS3DRO1m
Серия рисунков, выполненных в таком стиле:
1. Человечек держит в руке букву О
2. Грузовая машинка типа "Газели"
3. Два человечка - грузчика
4. Дачный домик - для услуги "дачный переезд"
5. Городской дом - для услуги "квартирный переезд"
5. Стол и компьютер - для офисного переезда
6. Диван и торшер - перевозка мебели
7. Тележка из супермаркета - услуга доставки из магазинов
Примерный максимальный размер 150х150рх
От вас примерная стоимость.
Выбранный исполнитель
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