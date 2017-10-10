Разработка дизайна надписи для инфографики

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт4 заявки354 просмотра
#1$50

Нужно разработать дизайн для инфографики: надпись “NEVER RUST GUARANTEED FOR LIFE” со значком “RUST PROOF”

информация в ТЗ по ссылке:

https://docs.google.com/document/d/1V_ZH3rEmUy-nxSFisjvvpAu3rBCTLWaTQtU7_D_esUQ/edit?usp=sharing

8 лет назад
bestsink
Андрей 
44 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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