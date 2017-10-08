Приветствую! Имеется схема яхты, [fullsize] на ее основе необходимо отрисовать схему в более презентабельном виде! Например (идеально было бы) так ну или хотя бы вот так. Оставляйте пожалуйста свое портфолио ...
Нужно создать 10-20 шаблонов для значков Ютуб
Нужно создать 10-20 шаблонов для значков Ютуб
Примеры:
https://www.youtube.com/user/TheZarabotokvinterne/videos?disable_polymer=1
https://www.youtube.com/user/loftblog/videos
https://www.youtube.com/user/forumgrad/videos
https://www.youtube.com/user/MrANDREIMIRON/videos
Шаблон для фотошопа, то есть чтобы я менял текст и картинку. а стиль оставался..
Формат 1280 x 720
при создании картинки, нужно поверить чтобы видно хорошо было в формате 3:2. а мы делаем 16:9.
(это нужно для того, когда видео на ютубе заканчивается, пользователям показывается маленькая картинка 3:2. она не должна быть обрезана!! )
И ещё - главное в шаблоне чтобы было место под фото, размера - 640 на 480. или меньше.. фото будет с разными эмоциями, то есть буду подставлять фото человека с разными эмоциями в зависмости от темы видео..
По цене договоримся. пишите
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