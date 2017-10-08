Нужно создать 10-20 шаблонов для значков Ютуб

Примеры:

https://www.youtube.com/user/TheZarabotokvinterne/videos?disable_polymer=1

https://www.youtube.com/user/loftblog/videos

https://www.youtube.com/user/forumgrad/videos

https://www.youtube.com/user/MrANDREIMIRON/videos

Шаблон для фотошопа, то есть чтобы я менял текст и картинку. а стиль оставался..

Формат 1280 x 720

при создании картинки, нужно поверить чтобы видно хорошо было в формате 3:2. а мы делаем 16:9.

(это нужно для того, когда видео на ютубе заканчивается, пользователям показывается маленькая картинка 3:2. она не должна быть обрезана!! )

И ещё - главное в шаблоне чтобы было место под фото, размера - 640 на 480. или меньше.. фото будет с разными эмоциями, то есть буду подставлять фото человека с разными эмоциями в зависмости от темы видео..

По цене договоримся. пишите