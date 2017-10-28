Нарисовать картинки из фото в png

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Завершен22 заявки469 просмотров

Необходимо нарисовать или обработать в сервисе фотографию и сделать её на прозрачном фоне png в мультяшном виде. Пример прикрепляю

8 лет назад
voronovo
Антон 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Nata94
30 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад
$1
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший заказчик! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Nata94
30 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад