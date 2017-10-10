Нужно разработать дизайн для инфографики: надпись “NEVER RUST GUARANTEED FOR LIFE” со значком “RUST PROOF” информация в ТЗ по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1V_ZH3rEmUy-nxSFisjvvpAu3rBCTLWaTQtU7_D_esUQ/edit?usp=sharing
Иллюстрация персонажа-ведущего YouTube канала
Для оформления YouTube канала, нужно нарисовать персонажа/иллюстрацию в стиле комикса.
Персонажа рисуем из ведущего канала
https://www.youtube.com/watch?v=1dd4OBHaF3Y
Иллюстрация будет размещаться в шапке канала http://joxi.ru/Y2LDXVqcndPa12
Более конкретное обсуждение будет с потенциальным исполнителем.
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