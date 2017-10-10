Иллюстрация персонажа-ведущего YouTube канала

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Закрыт21 заявка338 просмотров

Для оформления YouTube канала, нужно нарисовать персонажа/иллюстрацию в стиле комикса. 

Персонажа рисуем из ведущего канала 

https://www.youtube.com/watch?v=1dd4OBHaF3Y

Иллюстрация будет размещаться в шапке канала http://joxi.ru/Y2LDXVqcndPa12

Более конкретное обсуждение будет с потенциальным исполнителем.

8 лет назад
Duka335
Сергей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров