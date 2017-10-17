Сделать несколько иконок в svg для сайта

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Завершен5 заявок238 просмотров

Перевести иконки (файл прилагается) в svg.

8 лет назад
sky4uk
Дарья 
41 год
13 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

A9955017818
Алексей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена оперативно и качественно. Если честно, я вообще такой скорости не ожидала. К проекту Алексей подошел очень ответственно и даже пообщался с моими программистами, чтобы все в итоге получилось хорошо и качественно. Однозначно будем работать еще!
Спасибо за заказ, простая и чёткая работа, несмотря на не большую путаницу, по моему не знанию, нюанса метода шифрования кодировки UTF-8/16 был добавлен бонус за что очень признателен)

Заявки фрилансеров

A9955017818
Алексей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад