Сделать несколько иконок в svg для сайта

Работа выполнена оперативно и качественно. Если честно, я вообще такой скорости не ожидала. К проекту Алексей подошел очень ответственно и даже пообщался с моими программистами, чтобы все в итоге получилось хорошо и качественно. Однозначно будем работать еще!