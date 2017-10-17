Нашей компании требуется создать новогоднюю открытку, которую бы мы смогли вставлять в тело письма при общении с нашими партнерами. Компания занимается продажей оборудования для автоматизации производства. Пожелания: - мешок деда Мороза или шляпа цилиндр ...
Сделать несколько иконок в svg для сайта
Перевести иконки (файл прилагается) в svg.
Выбранный исполнитель
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