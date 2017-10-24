Пиксель арт

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  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен8 заявок419 просмотров

Добрый день! http://prntscr.com/gvzeam  мне нужно что то в таком стиле. Но только промышленные предприятия, например кирпичный завод но чтоб глядя на рисунок было понятно что это именно производство кирпичей. Общее количество разных заводов 12 и нужно чтоб они все имели отличия. Предложения и вопросы в личку .

8 лет назад
Andron85
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

arsneva
Любовь 
27 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$15
7 дней
Исполнитель справился с поставленной задачей на отлично. Рекомендую.
Отличный заказчик, максимально точная постановка задачи, рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

arsneva
Любовь 
27 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад