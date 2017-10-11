Нашей компании требуется создать новогоднюю открытку, которую бы мы смогли вставлять в тело письма при общении с нашими партнерами. Компания занимается продажей оборудования для автоматизации производства. Пожелания: - мешок деда Мороза или шляпа цилиндр ...
Цифровой портрет
Необходимо создать ряд тематических цифровых портретов.
Прикрепляю файлы уже имеющимся портретом и то, из чего он состоит.
Процесс работы будет происходить следующим образом:
я высылаю чёткое ТЗ с описанием всех действий и нужные фото.
с вас отрисовка.
Уровень прорисовки нужен не ниже, чем в примере.
За одну работу 2 300р.
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