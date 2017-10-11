Цифровой портрет

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт12 заявок406 просмотров

Необходимо создать ряд тематических цифровых портретов.

Прикрепляю файлы  уже имеющимся портретом и то, из чего он состоит.

Процесс работы будет происходить следующим образом:

я высылаю чёткое ТЗ с описанием всех действий и нужные фото.

с вас отрисовка.

Уровень прорисовки нужен не ниже, чем в примере.

За одну работу 2 300р.

8 лет назад
SGarage
Артём 
31 год
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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