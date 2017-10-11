Цифровой портрет

Необходимо создать ряд тематических цифровых портретов.

Прикрепляю файлы уже имеющимся портретом и то, из чего он состоит.

Процесс работы будет происходить следующим образом:

я высылаю чёткое ТЗ с описанием всех действий и нужные фото.

с вас отрисовка.

Уровень прорисовки нужен не ниже , чем в примере.

За одну работу 2 300р.