Сделать несколько картинок для РСЯ

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт12 заявок303 просмотра

Здравствуйте. Необходимо сделать 3-4 достаточно простых картинки для рекламной сети Яндекс - графический элемент+текст, тематика - взыскание долгов. От Вас - цена, сроки, примеры. Спасибо.

8 лет назад
cinemae
Денис 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

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