Новая схема проезда для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен10 заявок274 просмотра

Нужно на основе:

- отрисованной вручную схеме (она приложена)

- карты и моих объяснений

нарисовать новую схему в стиле сайта.

Старая схема находится тут: http://www.zaovivas.ru/kontakty.php

8 лет назад
myhomekrdru
Дмитрий 
49 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

SirHedgehog
Сергей 
33 года
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
8 лет назад
$20
1 день
Задача по "отрисовке" схемы проезда для сайта выполнена в полном объёме и в заданный срок. Корректировки после выполнения почти не потребовались. Могу порекомендовать Сергея, как исполнителя, для подобных задач.
Дмитрий отличный заказчик. Задачу поставил четко, оплатил все вовремя. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

SirHedgehog
Сергей 
33 года
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
8 лет назад