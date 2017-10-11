Нужно примерно следующее. 1. Большой автобус (марку и модель напишу), занимающий большую часть фото. 2. Лого и название фирменным шрифтом предоставлю. Достаточно крупно 3. Все это на фоне очень красивого ...
Рисунок на коробку под игру
Пример подобного во вложении, но мой вариант иной , можем обсудить
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