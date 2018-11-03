Здравствуйте, нужно нарисовать 1 картинку в стиле, та что рисованная в примере (Где серо-оранжевая картинка) и обязательно раскрасить ее этими же цветами в этом же стиле. Плюс предоставить картинку и не раскрашенную. В psd в ...
- $7Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Нужен программист со знаниями php, html и css. Знание InstantCMS 2 желательно, но не обязательно, так как если человек реально профи, CMS все равно какая. Нужно решать некоторые задачи по сайту, но в режиме ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Нужен опытный специалист, готовый работать с сайтом, писать расширения с нуля и править существующие, а также знать вёрстку. Сразу пишите вашу стоимость за час работы!Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
1. Пользователь при регистрации выбирает сферы своих интересов, например кино, спорт, кулинария. И выбор был многоуровневый, например кулинария могла раскрыть внутри себя ещё дочерние, например: продукты, рецепты, этикет и так далее. В профиле бы у ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт4 года назад
- $5
Здравствуйте. Нужно нарисовать 165 картинок по заданию специального сюжета каждая. Пример рисунка, как на скрине. Для примера, чтоб вас утвердить, нарисуйте картинку с этого фото где девушка делает другой маникюр. Все рисунки на социальную тему для ...Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт4 года назад
- $80
Здравствуйте. Есть шаблон, его надо адаптировать на инстант.Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
- $1
Здравствуйте. Возможно ли реализовать такой функционал? Или переделать или дополнить существующие дополнения разработчиков? Пользователь создаёт статью с рецептом чая, ему предлагается поле выбрать раздел из списка: кулинария, спорт, рукоделие. Он выбирает кулинария, далее загружается дочернее поле с ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
- $1
Здравствуйте. Cms instantcms. Нужно чтоб если пользователь настроил фильтр на странице с материалами, то даже если переходит на другие категории, этот фильтр удерживался, а не скидывался. То есть если фильтр настроен, то перезагрузка страницы его не ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Только для тех кто знает instantcms. Нужно создать стиль страницы где выводятся записи из типа контента. Нужно чтоб выводился заголовок, автор, рубрика, парочка тегов и фото, но не из простого изображения, а из набора ...HTML-верстканет заявокЗакрыт5 лет назад
- $1
Здравствуйте. Есть страница https://old.realsworld.com/portal.php?mod=topic&topicid=1 Нужно с неё взять все данные и перенести на чистый html и css чтоб новая страница была адаптивна. Уже есть начало - http://jsfiddle.net/w7ayrget/1/ нужно доделать. Мы волонтёры и потому цена символическая, отзовитесь ...Завершен5 лет назад
- $1
Здравствуйте, нужно нарисовать Новогоднюю Елку в стиле, что я приложила на скрине - [url=https://files.work-zilla.com/livefiles/4363263/636791685786063621/B4E16B1F-A125-4E3A-9C2B-0808C6B49278.png]https://files.work-zilla.com/livefiles/4363263/636791685786063621/B4E16B1F-A125-4E3A-9C2B-0808C6B49278.png[/url] детали самого рисунка будем обсуждать с исполнителем. Сразу приложите любой ваш рисунок в подобном стиле.Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Вот инструкция - [url=https://www.drupal.org/docs/8/distributions/open-social/installing-and-updating]здесь[/url]. Или вот [url=https://drupal.ru/node/131683]здесь[/url]. Нужно установить у нас на сервере. Дело в том, что мы не уверены, что нам подходит эта сборка, потому нужно лишь проверить ее. Поэтому мы платим за установку очень скромно, ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Задача 1. Реализовать каталог статей с рубриками и полями. Есть тематики - Кулинария, Рукоделие. Нужно чтоб в Кулинарии были свои рубрики, а в Рукоделии свои. И чтоб в каждой рубрике были свои поля. Пример, Кулинария делится ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Мы создаём сайт на Instant CMS. В перспективе будут дописки новых плагинов и изменение существующих. Хотелось бы найти сейчас мастера, кто хорошо знает Instant и у кого ценники скромные, так как наш сайт волонтёров ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Нужна помощь разобраться с этой системой. В режиме чата ответить на мои вопроса, что и как настраивается и можно ли реализовать так, как я опишу и соответственно, как это реализовать. Делать ничего не нужно, ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Нужно переводить фразы с русского на тайский. Пишите, сколько попросите за 5.000 символов?Переводы6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
Здравствуйте! Нужно с нуля, или переделать существующий плагин для форума на китайском движке дискуз. Вы должны знать дискуз в совершенстве или иметь приличный опыт в php и иметь желание разобраться в дискузе. При этом наш ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $1
Здравствуйте. На сайте есть меню в виде выпадающей вертикальной панели. Эта панель открывается только в горизонтальном положении гаджетов, а при вертикальном панель не открывается, нужно найти в чем причина и починить. Важно, что при имуляции ...Завершен6 лет назад
- $5
Здравствуйте. Нужно доделать файл адаптива, он сделан через css. Сделать нужно буквально за день-два. Бюджет весьма скромный, плюс подробный отзыв! Работа должна выглядеть так: Вы настраиваете все у себе в браузере на все устройства, делаете скрины, ...Завершен6 лет назад
- $5
Здравствуйте. Нужно внести правки в css на некоторых страницах и доделать адаптив на cms Discuz. Бюджет очень скромный! Примем мастера, кто попросит наименьшую сумму, дабы уже очень много растратили денег на тех, кто делал, но ...Завершен6 лет назад