milyana

Лана Милых milyana

 
37 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нарисовать картинку

    $7

    Здравствуйте, нужно нарисовать 1 картинку в стиле, та что рисованная в примере (Где серо-оранжевая картинка) и обязательно раскрасить ее этими же цветами в этом же стиле. Плюс предоставить картинку и не раскрашенную. В psd в ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен программист php со скайпом!

    Здравствуйте. Нужен программист со знаниями php, html и css. Знание InstantCMS 2 желательно, но не обязательно, так как если человек реально профи, CMS все равно какая. Нужно решать некоторые задачи по сайту, но в режиме ...

    PHPHTMLCSS
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен программист готовый работать с сайтом на InstantCMS 2.

    Здравствуйте. Нужен опытный специалист, готовый работать с сайтом, писать расширения с нуля и править существующие, а также знать вёрстку. Сразу пишите вашу стоимость за час работы!

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать компонент для InstantCMS 2.0

    1. Пользователь при регистрации выбирает сферы своих интересов, например кино, спорт, кулинария. И выбор был многоуровневый, например кулинария могла раскрыть внутри себя ещё дочерние, например: продукты, рецепты, этикет и так далее. В профиле бы у ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарисовать иллюстрации, как в примере

    $5

    Здравствуйте. Нужно нарисовать 165 картинок по заданию специального сюжета каждая. Пример рисунка, как на скрине. Для примера, чтоб вас утвердить, нарисуйте картинку с этого фото где девушка делает другой маникюр.  Все рисунки на социальную тему для ...

    Иллюстрации и Рисунки14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание рубрик с подрубриками instantcms

    $1

    Здравствуйте. Возможно ли реализовать такой функционал? Или переделать или дополнить существующие дополнения разработчиков? Пользователь создаёт статью с рецептом чая, ему предлагается поле выбрать раздел из списка: кулинария, спорт, рукоделие. Он выбирает кулинария, далее загружается дочернее поле с ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать сохранение параметров в кукисы

    $1

    Здравствуйте. Cms instantcms. Нужно чтоб если пользователь настроил фильтр на странице с материалами, то даже если переходит на другие категории, этот фильтр удерживался, а не скидывался. То есть если фильтр настроен, то перезагрузка страницы его не ...

    jQuery
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать стиль для типа контента в instantcms

    Здравствуйте. Только для тех кто знает instantcms. Нужно создать стиль страницы где выводятся записи из типа контента. Нужно чтоб выводился заголовок, автор, рубрика, парочка тегов и фото, но не из простого изображения, а из набора ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сверстать страницу html и css адаптивно

    $1

    Здравствуйте. Есть страница https://old.realsworld.com/portal.php?mod=topic&amp;topicid=1 Нужно с неё взять все данные и перенести на чистый html и css чтоб новая страница была адаптивна. Уже есть начало - http://jsfiddle.net/w7ayrget/1/ нужно доделать. Мы волонтёры и потому цена символическая, отзовитесь ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нарисовать Елку

    $1

    Здравствуйте, нужно нарисовать Новогоднюю Елку в стиле, что я приложила на скрине - [url=https://files.work-zilla.com/livefiles/4363263/636791685786063621/B4E16B1F-A125-4E3A-9C2B-0808C6B49278.png]https://files.work-zilla.com/livefiles/4363263/636791685786063621/B4E16B1F-A125-4E3A-9C2B-0808C6B49278.png[/url] детали самого рисунка будем обсуждать с исполнителем. Сразу приложите любой ваш рисунок в подобном стиле.

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Установить Open Social Drupal 8

    Здравствуйте. Вот инструкция - [url=https://www.drupal.org/docs/8/distributions/open-social/installing-and-updating]здесь[/url]. Или вот [url=https://drupal.ru/node/131683]здесь[/url]. Нужно установить у нас на сервере. Дело в том, что мы не уверены, что нам подходит эта сборка, потому нужно лишь проверить ее. Поэтому мы платим за установку очень скромно, ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • На каком движке лучше построить проект портал+соцсеть

    Здравствуйте. Задача 1. Реализовать каталог статей с рубриками и полями. Есть тематики - Кулинария, Рукоделие. Нужно чтоб в Кулинарии были свои рубрики, а в Рукоделии свои. И чтоб в каждой рубрике были свои поля. Пример, Кулинария делится ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Помочь настроить сайт на Instant CMS

    Здравствуйте. Мы создаём сайт на Instant CMS. В перспективе будут дописки новых плагинов и изменение существующих. Хотелось бы найти сейчас мастера, кто хорошо знает Instant и у кого ценники скромные, так как наш сайт волонтёров ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Помочь разобраться с Drupal CMS

    Здравствуйте. Нужна помощь разобраться с этой системой. В режиме чата ответить на мои вопроса, что и как настраивается и можно ли реализовать так, как я опишу и соответственно, как это реализовать. Делать ничего не нужно, ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать плагин для форума cms discuz

    $5

    Здравствуйте! Нужно с нуля, или переделать существующий плагин для форума на китайском движке дискуз. Вы должны знать дискуз в совершенстве или иметь приличный опыт в php и иметь желание разобраться в дискузе. При этом наш ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • На сайте починить адаптивное меню

    $1

    Здравствуйте. На сайте есть меню в виде выпадающей вертикальной панели. Эта панель открывается только в горизонтальном положении гаджетов, а при вертикальном панель не открывается, нужно найти в чем причина и починить. Важно, что при имуляции ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Доделать адаптив на css на cms Discuz

    $5

    Здравствуйте. Нужно доделать файл адаптива, он сделан через css. Сделать нужно буквально за день-два. Бюджет весьма скромный, плюс подробный отзыв! Работа должна выглядеть так:  Вы настраиваете все у себе в браузере на все устройства, делаете скрины, ...

    CSSВерстка шаблона
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Внести правки в css и доделать адаптив на cms Discuz

    $5

    Здравствуйте. Нужно внести правки в css на некоторых страницах и доделать адаптив на cms Discuz. Бюджет очень скромный! Примем мастера, кто попросит наименьшую сумму, дабы уже очень много растратили денег на тех, кто делал, но ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
alexey_sk
25 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Сверстать страницу html и css адаптивно
Приятно было работать. Четкое ТЗ.
Большое спасибо Алексею за помощь! Очень быстро, а главное качественно помог сверстать страницу. Плюс не отказался помогать в ряде других правок на сайте, за что тоже большое спасибо! Очень опытный мастер! Большое спасибо! Удачи вам!:)
Ответный отзыв
Sergan4368
Сергей 
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$1
10 баллов
6 лет назад
На сайте починить адаптивное меню
Очень приятный в общении заказчик и порядочный к тому же,чёткая постановка задачи,постоянно на связи,оплата вовремя,рекомендую
Здравствуйте. Сергей супер талантлив и действительно опытный мастер, знает свое дело и быстро решает проблемы, очень упорный и порядочный. Спасибо большое за помощь, до вас более 10 мастеров не смогли это починить... Удачи!:)
Ответный отзыв
SkipTyler
29 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Доделать адаптив на css на cms Discuz
Однозначно рекомендую. Очень приятно было работать) Нереально удобная и грамотная постановка задачи. Ответ в любое время, удобный для меня онлайн) Буду не против поработать еще)
Здравствуйте. Есть программисты с большим опытом, с огромным количеством отзывов, это замечательные люди, но этот их успех делает из них мастеров под "копирку", которые уже почувствовали вкус своей славы среди начинающих мастеров и все что теперь могут, это завышать свою цену, строя из себя самых лучших. Мы работали с такими, в надежде, что мастер раз опытный, то точно справится с нашим очень сложным сайтом.. В итоге бюджет был растрачен за зря, все мастера что-то делали, но никто не смог довести дело до хорошего финала, так как сталкивались со сложностями и начинали завышать сроки и оплату. Приходилось расторгать сделку, выплачивать обещанную сумму, но не получать полной работы над нашим сайтом... И вот, оставшись совсем с минимальным бюджетом на проект, мы находим Александра Флоренко... Человек, который начинает свой опыт во фрилансе и знает, как это тяжело пробиться среди опытных мастеров с высоким рейтингом. Мы в очередной раз поверили красивым словам мастера, который пообещал довести работу над нашим сайтом до хорошего финала и при этом запросил минимальный бюджет, так как понимает, что только начинает и завышать цену не может... В итоге, это обещание оказалось не пустым, как у других мастеров, которых было и с опытом и без.. Александр оказался настолько опытным, но главное, настолько усердным и порядочным, что столкнувшись с огромными сложностями над нашим сайтом, не бросил проект и не завысил цену, а продолжил дальше, невзирая на сложности, время и деньги... Он помог воплотить нашу мечту над сайтом, которой уже много лет. Сейчас это не описать словами, но Саша просто гений, его талант от Бога и этим все сказано! Александр, спасибо вам, мы от лица нашей команды и наших пользователей выражаем вам благодарность и желаем вам и вашим близким огромной удачи! Не растеряйте свою порядочность, когда выйдете в топ мастеров и тогда вы абсолютно точно и всеобъемно оправдаете все то, что я сейчас написала! Спасибо еще раз, всего самого хорошего!:)
Ответный отзыв
livecaiv
25 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Внести правки в css и доделать адаптив на cms Discuz
Лана, очень приятный в общении человек и сразу чётко дает понять что ей необходимо. Хорошо поработали совместно! Рекомендую к сотрудничеству!
Здравствуйте! Большое спасибо Камолу за помощь с сайтом! Мы долго искали мастера, кто бы нам помог доделать сайт, причем подойди к работе с интересом, со своими предложениями, как сделать получше. Камол очень внимательный, отзывчивый и ответственный, приятный в общении человек. Спасибо еще раз! Большой удачи вам и вашим близким!:)
Ответный отзыв
germoblock
Александр 
46 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Нужен мастер php, css и js
Приятный в общении заказчик, своевременно оплатил работу. Удачи вам в вашем добром и нужном начинании!
Большое спасибо Александру за проделанную работу! У нас очень сложный сайт и мы более трех месяцев искали мастера, кто бы не просто по ТЗ на лишь бы сделать - сделал, а погрузился в движок сайта, почувствовал, как и что нужно исправить, то есть отнесся к работе, на совесть, как бы для себя, как бы для своего детища. Большинство мастеров кто с портфолио, работают сухо, для галочки. А некоторые начинающие мастера работают реально на качество, ведь им важна репутация, отзывы и их работа всегда интереснее в реализации, в подходе к работе. Александр начинающий на этом сайте, мы доверили наш сайт этому человеку и не пожалели, он оказался именно тем программистом, который нам был нужен. Мы в восторге от его работы! Не бойтесь работать с людьми без портфолио, каждый человек имеет право на шанс, ведь не один мастер с портфолио не даст вам гарантию, что именно вашу задачу он способен выполнить также, как вы решили по его другим, чужим работам! Александр очень толковый программист, у него талант от Бога, очень внимательный и ответственный, как же мало таких хороших людей, нам повезло, что мы выбрали работать именно с ним! Александр, спасибо вам огромное, вы уже знаете, как нам дорог наш проект, вы же для него сделали то, что до вас не могли более 10 программистов, и с портфолио и без... Огромной вам удачи, все у вас получится, главное работайте также, даже когда выйдете в топ программистов, не теряйте свою особенность быть особенным, вы правда, замечательный!:) Спасибо большое, за все, будем работать с вами и дальше! Успехов вам и вашим близким!:)
Ответный отзыв