germoblock

Большое спасибо Александру за проделанную работу! У нас очень сложный сайт и мы более трех месяцев искали мастера, кто бы не просто по ТЗ на лишь бы сделать - сделал, а погрузился в движок сайта, почувствовал, как и что нужно исправить, то есть отнесся к работе, на совесть, как бы для себя, как бы для своего детища. Большинство мастеров кто с портфолио, работают сухо, для галочки. А некоторые начинающие мастера работают реально на качество, ведь им важна репутация, отзывы и их работа всегда интереснее в реализации, в подходе к работе. Александр начинающий на этом сайте, мы доверили наш сайт этому человеку и не пожалели, он оказался именно тем программистом, который нам был нужен. Мы в восторге от его работы! Не бойтесь работать с людьми без портфолио, каждый человек имеет право на шанс, ведь не один мастер с портфолио не даст вам гарантию, что именно вашу задачу он способен выполнить также, как вы решили по его другим, чужим работам! Александр очень толковый программист, у него талант от Бога, очень внимательный и ответственный, как же мало таких хороших людей, нам повезло, что мы выбрали работать именно с ним! Александр, спасибо вам огромное, вы уже знаете, как нам дорог наш проект, вы же для него сделали то, что до вас не могли более 10 программистов, и с портфолио и без... Огромной вам удачи, все у вас получится, главное работайте также, даже когда выйдете в топ программистов, не теряйте свою особенность быть особенным, вы правда, замечательный!:) Спасибо большое, за все, будем работать с вами и дальше! Успехов вам и вашим близким!:)