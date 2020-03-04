Нарисовать картинку

Здравствуйте, нужно нарисовать 1 картинку в стиле, та что рисованная в примере (Где серо-оранжевая картинка) и обязательно раскрасить ее этими же цветами в этом же стиле. Плюс предоставить картинку и не раскрашенную. В psd в самом большом формате подходящее под печать в издательствах.

А нарисовать сцену стоят по середине две девушки, похожие на фото (где написано ребята рады, что быстро прошли универ) А рядом с ними чуть позади них, других рандомным людей, но все они должны выглядеть, как выживающие, с оружием, броней, примеры на скринах из игры. А позади людей поодаль бегущие зомби.

Более подробнее обсудим. Бюджет на 1 картинку 500р. Рисовать сегодня!