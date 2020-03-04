Нарисовать картинку

Требуется нарисовать несколько вариантов roll up баннера для выставки для отдела кадров в университет Бауманки. Нужно несколько, чтобы выбрать и согласовать понравившийся. Во вложении есть логотип и справка о компании, так же более подробную информацию можете найти на ...
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Здравствуйте, нужно нарисовать 1 картинку в стиле, та что рисованная в примере (Где серо-оранжевая картинка) и обязательно раскрасить ее этими же цветами в этом же стиле. Плюс предоставить картинку и не раскрашенную. В psd в самом большом формате подходящее под печать в издательствах.
А нарисовать сцену стоят по середине две девушки, похожие на фото (где написано ребята рады, что быстро прошли универ) А рядом с ними чуть позади них, других рандомным людей, но все они должны выглядеть, как выживающие, с оружием, броней, примеры на скринах из игры. А позади людей поодаль бегущие зомби.
Более подробнее обсудим. Бюджет на 1 картинку 500р. Рисовать сегодня!
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