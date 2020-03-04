Сделать макет ролл-апа

Иллюстрации и РисункиЗакрыт6 заявок501 просмотр
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Требуется нарисовать несколько вариантов roll up баннера для выставки для отдела кадров в университет Бауманки. Нужно несколько, чтобы выбрать и согласовать понравившийся. 

Во вложении есть логотип и справка о компании, так же более подробную информацию можете найти на сайте: http://www.philax.ru  

Требование к макету: 

Нужен макет размером 85,6х204 см, Формат файла tiff без слоев или jpg, цвет CMYK, качество 200 dpi

4 года назад
Nebova_A
25 летРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад