Создание этикетки для линейки напитков 16-20 сортов.Настойки, наливки, ратафии, дистиляты. Домашнего производства. Этикетка должна иметь общую стилистику всей линейки и подчеркивать, что сделано женскими руками, но что бы не стыдно было поставить на мужской стол ) 1000 ...
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Дракон с мячом во рту
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