Добрый день! Для сайта компании, предоставляющей услуги по тестированию ПО необходимо разработать иллюстрацию матрешки, представленной в блоке "Услуги". Тематика - нагрузочное тестирование (матрешка может выступать в качестве объекта тестирования или как главный герой). Желательно, чтобы матрешка выглядела ...
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Здравствуйте.
Мне необходимо создать похожую работу:
Пример работы
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