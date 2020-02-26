Отрисовать в векторе этикетку и защитную ленту на коробочку по макету

Иллюстрации и РисункиЗакрыт19 заявок297 просмотров
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Для упаковки технической продукции "фрезы для ЧПУ станка"  нужно отрисовать в векторе по макетам простые этикетку и защитную ленту на коробочку.  Размеры и внешний вид того что должно примерно получиться - прилагается. 

4 года назад
guest_15828773521341
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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