Добрый день! Для сайта компании, предоставляющей услуги по тестированию ПО необходимо разработать иллюстрацию матрешки, представленной в блоке "Услуги". Тематика - нагрузочное тестирование (матрешка может выступать в качестве объекта тестирования или как главный герой). Желательно, чтобы матрешка выглядела ...
Отрисовать в векторе этикетку и защитную ленту на коробочку по макету
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для упаковки технической продукции "фрезы для ЧПУ станка" нужно отрисовать в векторе по макетам простые этикетку и защитную ленту на коробочку. Размеры и внешний вид того что должно примерно получиться - прилагается.
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