Требуется профессиональный и ответственный дизайнер, чтобы нарисовать превью для видео на YouTube Чтобы получить заказ, напишите мне в сообщении: 1) Ссылки на 3 ваши работы (если есть превью, то их) 2) Стоимость работы Сделаете классное превью – обеспечу заказами ...
Сделать шаблон Диплома для детского конкурса Рисунка.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен шаблон Диплома с готовым дизайном в теме Рисунок.
Фон наш, логотип наш, фантазия дизайнера, должно быть в детском стиле.
можно тенью сделать веер фломастеров.
Текст:
ДИПЛОМ победителя
Награждается за I место
ФИО
Детский конкурс рисунков "8 марта"
МАРТ 2020 г.
Организатор: журнал-раскраска ФЛОМАСТЕР.
Желательно,что бы это делалось в программе корел, для дальнейших корректировок. (смена фио и название конкурса)
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