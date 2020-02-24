Превью для видео на ютуб

$50
Иллюстрации и РисункиЗакрыт19 заявок349 просмотров
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Требуется профессиональный и ответственный дизайнер, чтобы нарисовать превью для видео на YouTube Чтобы получить заказ, напишите мне в сообщении: 1) Ссылки на 3 ваши работы (если есть превью, то их) 2) Стоимость работы Сделаете классное превью – обеспечу заказами на регулярной основеПример превью в приложении 

4 года назад
guest_15710287325576
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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