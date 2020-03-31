Сделать логотипы к названиям статей на сайте

Иллюстрации и РисункиЗавершен23 заявки332 просмотра
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Требуется сделать текстово-графические логотипы к названиям нескольких статей на сайте юридической компании, отражающие в себе тематику статей. Будут размещаться на темном сером фоне, должны быть выполнены в белом цвете в едином стиле. Всего 6-10 штук. Просьба указывать стоимость за штуку. Спасибо.

4 года назад
inturist
Данилов 
51 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 дней назад
Выбранный исполнитель
juliatthesecond
Юлия Трич 
27 летБеларусь
6 лет в сервисе
Была
год назад
4 года назад
$3
5 дней
WMZ
Юлия очень хорошо выполнила работу. Обязательно обращусь с подобным заданием в следующий раз. Большое спасибо!
Отличная обратная связь. Проект кипит. Все нюансы решаются быстро и понятно.