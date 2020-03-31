Сделать логотипы к названиям статей на сайте

Требуется сделать текстово-графические логотипы к названиям нескольких статей на сайте юридической компании, отражающие в себе тематику статей. Будут размещаться на темном сером фоне, должны быть выполнены в белом цвете в едином стиле. Всего 6-10 штук. Просьба указывать стоимость за штуку. Спасибо.