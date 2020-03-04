Нужен дизайнер для визуализации

Иллюстрации и РисункиЗакрыт3 заявки342 просмотра
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Нужен дизайнер для визуализации "Метода 7F: линза действительности", желательно понимание данного метода, умение визуализировать информацию для Instagram Feed, Stories; большим преимуществом будет наличие навыков создания инфографики.

4 года назад
z99m
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад