Иллстрации для детских книг

Ищу иллюстратора который может доделать иллюстрации для детских книг + дооформить.

Серия из 12 книг + коробка. Готова 11.5 книг. Осталось совсем чуть чуть. Но мы просто устали ждать нашего иллюстратора.

Ищен надежного партнера кто готов развивать с нами линейку продукции.