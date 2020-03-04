Иллстрации для детских книг

$300
Иллюстрации и РисункиЗакрыт50 заявок581 просмотр
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Ищу иллюстратора который может доделать иллюстрации для детских книг + дооформить.

Серия из 12 книг + коробка. Готова 11.5 книг. Осталось совсем чуть чуть. Но мы просто устали ждать нашего иллюстратора.

Ищен надежного партнера кто готов развивать с нами линейку продукции.

4 года назад
guest_15834247915952
4 года в сервисе
Был
4 года назад