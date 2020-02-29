Нарисовать дизайн для тату

Создание этикетки для линейки напитков 16-20 сортов.Настойки, наливки, ратафии, дистиляты. Домашнего производства. Этикетка должна иметь общую стилистику всей линейки и подчеркивать, что сделано женскими руками, но что бы не стыдно было поставить на мужской стол ) 1000 ...